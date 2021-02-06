دبلوماسيون أجانب وملحقون عسكرون يتعرفون على الوحشية الارمينية في جبرائيل

جبرائيل، 6 فبراير / شباط، (أذرتاج)

وصل رؤساء السلك الدبلوماسية والملحقون العسكريون لدى أذربيجان والصحفيون الى محافظة جبرائيل للتعرف على نتائج وحشية القوات المسلحة لارمينيا.

أفادت وكالة اذرتاج ان الهدف من الزيارة هو التعرف على الوحشية والجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمنية في الأراضي الأذربيجانية القديمة.

رافق الدبلوماسيين حكمت حاجييف مساعد الرئيس الاذربيجاني ورئيس قسم شئون السياسة الخارجية لدى الإدارة الرئاسية وإلتشين أميربايوف مساعد النائب الأول لرئيس أذربيجان وآخرون.

سيزور قادة السلك الدبلوماسي والملحقون العسكريون والصحفيون زنقلان بعد التعرف على الوحشية الأرمينية في جبرائيل.