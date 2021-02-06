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    ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الألبانية المسيحية يزورون دير "آغ أوغلان" في لاتشين

    ٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٤٦]

    لاتشين، 6 فبراير، أذرتاج

    قام ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية المسيحية التي هي وريث الكنيسة الألبانية القوقازية المستقلة بزيارة دير "آغ أوغلان" المعبد الألباني القديم الواقع في محافظة لاتشين في 6 فبراير.

    أجرى رافق داناكاري نائب رئيس الطائفة الدينية واعضاء الطائفة القداس في المعبد واشعلوا الشموع.

    بعد القداس قال داناكاري للصحفيين ان هذا اليوم يوم مقدس بالنسبة للطائفة الاودينية. "عدنا الى معبد "آغ أوغلان" لاول مرة بعد 180 عام. لأن هذا المعبد زاره أجدادنا. واليوم زار ممثلو الطائفة والجنود المشاركون في الحرب الوطنية هذا المعبد وقرأنا الصلوات واشعلنا الشموع. حمدنا على الله على انتهاء الحرب وتحرير اراضينا من الاحتلال. صلينا على أرواح الشهداء في الحرب القراباغية وسألنا الشفاء العاجل للجرحى."، حسبما قال داناكاري.

    اضاف ان اذربيجان بلد للتسامح مشيرا الى ان كل المساجد والكنائس والمعابد اليهودية ارث الشعب الاذربيجاني. كما قال ان هذا المعبد الألباني تعرض للتحريف الارميني حيث تم تغيير ارتفاع محراب المعبد من 3 سلالم الى 5-6 سلالم. كذلك غيروا شواهد القبور المؤلفة من الصلبان.

    معبد آغ أوغلان واقع على ضفة نهر آغ أوغلان في قرية كوسالار قرب مدينة لاتشين يعود تاريخه الى القرنين الخامس والسادس.

    كانت قد احتلت محافظة لاتشين عام 1992 من قبل ارمينيا. بعد ذلك تم تدمير وإبادة التراث الثقافي الديني المنتمي الى أتراك أذربيجان ودولة ألبانيا القوقازية.

    AZERTAG.AZ :ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الألبانية المسيحية يزورون دير "آغ أوغلان" في لاتشين
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