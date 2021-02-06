عقد اجتماع مجموعة العمل بشأن عودة السكان إلى الأراضي المحررة

باكو، 6 فبراير، أذرتاج

عُقد في 5 فبراير اجتماع فريق العمل المعني بعودة السكان إلى الأراضي المحررة للمركز المشترك للإدارات لدى مقر التنسيق.

حدد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الاجتماع المكرس لنتائج عام 2020 مهاماً محددة لإعادة السكان إلى الأراضي المحررة والتي تعد أحد الأهداف الرئيسية للترميم وإعادة الإعمار وأعطى التعليمات اللازمة في هذا الصدد.

تفيد أذرتاج أن رئيس مجموعة العمل ومساعد رئيس جمهورية أذربيجان - رئيس قسم التنظيم الإقليمي في الإدارة الرئاسية زينال نقدعلييف قدم معلومات مفصلة حول الأعمال المنفذة وفقاً لتعليمات من الرئيس.

ثم أجريت مناقشات واسعة النطاق بمشاركة كل من مساعد رئيس جمهورية أذربيجان - رئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف ومساعد رئيس جمهورية أذربيجان - رئيس قسم الشئون الاقتصادية وسياسة التنمية المبتكرة في الإدارة الرئاسية شهمار موسموف ومساعد النائب الأول للرئيس أمين حسينوف ووزير البيئة والموارد الطبيعية مختار باباييف ووزير الزراعة إنام كريموف ورئيس لجنة الدولة للتخطيط العمراني والعمارة أنار غولييف ورئيس لجنة الدولة للاجئين والمشرَّدين داخلياً روفشان رضاييف ورؤساء الهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة الأنشطة المخطط لها في الأراضي المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن مقر التنسيق الذي تم إنشاؤه بأمر من رئيس جمهورية أذربيجان بتاريخ 24 نوفمبر 2020 يرأسه رئيس الإدارة الرئاسية سمير نورييف.