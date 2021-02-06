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    دبلوماسيون أجانب يزورون جسر خدافرين في جبرائيل المحررة من احتلال أرمينيا

    ٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٣١]

    جبرائيل، 6 فبراير، أذرتاج

    زار السفراء والملحقون العسكريون ورؤساء مندوبيات المنظمات الدولية في أذربيجان جسر خدافرين الواقع في حدود ايران بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

    أفادت أذرتاج أن ممثلو السلك الدبلوماسي تفقدوا اولا مقبرة في جبرائيل وسائر الاراضي المدمرة من قبل الارمن في جبرائيل.

    ورافق مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجيف للدبلوماسيين.

    AZERTAG.AZ :دبلوماسيون أجانب يزورون جسر خدافرين في جبرائيل المحررة من احتلال أرمينيا
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