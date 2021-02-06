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    تطعيم 65 الف شخص في أذربيجان

    ٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٤٩]

    باكو، 6 فبراير، أذرتاج

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 65 الف شخص تم تطعيمهم الى الحين.

    أفادت أذرتاج عن مجلس الوزراء أن 648 الف جرعة من اللقاح احضر البلد في 5 فبراير ووصل اجمالي اللقاح المحضر البلد الى الآن الى 848 الف جرعة.

    AZERTAG.AZ :تطعيم 65 الف شخص في أذربيجان
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