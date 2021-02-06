تطعيم 65 الف شخص في أذربيجان

باكو، 6 فبراير، أذرتاج

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 65 الف شخص تم تطعيمهم الى الحين.

أفادت أذرتاج عن مجلس الوزراء أن 648 الف جرعة من اللقاح احضر البلد في 5 فبراير ووصل اجمالي اللقاح المحضر البلد الى الآن الى 848 الف جرعة.