تطعيم 65 الف شخص في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٤٩]
باكو، 6 فبراير، أذرتاج
قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 65 الف شخص تم تطعيمهم الى الحين.
أفادت أذرتاج عن مجلس الوزراء أن 648 الف جرعة من اللقاح احضر البلد في 5 فبراير ووصل اجمالي اللقاح المحضر البلد الى الآن الى 848 الف جرعة.
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