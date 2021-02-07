مساعد الرئيس: انظروا درجة التخريب أن القبور حتى العظام فيها دمرت هذا الدمار يدل على فحوى أرمينيا

جبرائيل، 6 فبراير، أذرتاج

قال حكمت حاجييف إن الغرض من تنظيم زيارة لمحافظتي جبرائيل وزنكيلان تكوين ظروف لمشاهدة ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية مشاهدة ميدانية مدى التخريب والوحشية المرتكبة من قبل أرمينيا في اراضي أذربيجان المحتلة.

أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله لصحفيين خلال زيارة ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية المعتمدين في البلد لجسر خدافرين في جبرائيل المحررة إن أرمينيا كانت تسمي نفسها بدولة مدنية وتدعي بانتهاجها سياسة مدنية ولكن هذا الدمار يدل على فحوى أرمينيا الاصلية وسياسة الاحتلال هذه وحشية تقاس الى سياسة الاستعمار وكل مكان مدمر تماما وأبيد. كل ما كان يخص بشعب أذربيجان مدمر. ويشارك في زيارتنا هذه متخصصون كانوا يعملون كصحفيي الحرب والمصورين في الحروب الجارية في مختلف مناطق العالم ايضا. ونادرا ما يصادف تدمير القبور والمقابر في مناطق النزاع الاخرى في العالم وانظروا مدى التخريب والوحشية أن القبور حتى العظام فيها قد دمرت وقد شهدنا ذلك في جبرائيل.