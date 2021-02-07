كأس أذربيجان لكرة القدم: سومغايت يتأهل لنصف النهائي على حساب هدفي الذهاب

باكو، 7 فبراير، أذرتاج

تأهل نادي سومغايت لمرحلة نصف النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم بعد أن تغلب على صبائل باكو مضيفه ذهابا بهدفين مقابل واحد.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 5 المنظمة على ملعب أسكو أرينا في العاصمة قادها الحكم محمدوف دون جماهير.

وسجل هدفي سومغايت الضيف رحيم د20 من ركلة الجزاء وعلي د23 ورد عليهما افران د90+6 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الارض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة فيما طرد مسؤولا اداريا لصاحب الارض بالبطاقة الحمراء عن المنطقة الفنية بضربه الحكم المساعد د76.

واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة تأهل سومغايت لمرحلة نصف النهائي على حساب هدفي مباراة الذهاب بعد أن خسر في مباراة الاياب قبل اسبوع بهدف دون رد.

وسوف يتنافس سومغايت في نصف النهائي مع قراباغ أغدام الذي تجاوز بادرة غابالا وستقام مباراتا المرحلة يومي 21 و29 ابريل المقبل.