كأس أذربيجان لكرة القدم: قراباغ أغدام في نصف النهائي

غابالا، 7 فبراير، أذرتاج

تغلب قراباغ أغدم على غابالا مضيفه بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب ربع النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم ليتأهل لمرحلة نصف النهائي.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 6 المنظمة على ملعب غابالا المركزي أدارها الحكم أقايف دون مشجع.

وسجل أهداف الضيف ماكسيم د6 وباتريك د45+4 ود48.

وعاقب الحكم لاعبيْن من كل واحد من الناديين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

يذكر أن غابالا خسر في مباراة الذهاب أمام قراباغ قبل اسبوع بهدف مقابل 3 اهداف.

وسوف يتنافس قراباغ في نصف النهائي مع سومغايت ذهابا وايابا يومي 21 و29 ابريل المقبل.