أذربيجان: تسجيل 132 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و285 حالة شفاء ووفاة شخصين

باكو، 7 فبراير، أذرتاج

سجلت إصابة 132 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 285 مصاب هذا المرض وتوفي شخصان كانت نتائج فحوصهما ايجابية.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 231 ألف و 154 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 225 ألف و 246 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3158 مريض ويستمر علاج 2750 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و 453 ألف و 83 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 6783 فحص طبي.