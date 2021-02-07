كأس أذربيجان لكرة القدم: كشلة باكو في نصف النهائي
AzerTAg.az
٠٧.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٠٦]
كنجة، 7 فبراير، أذرتاج
تغلب كشلة باكو على كبز كنجة مضيفه بهدفين دون رد في ذهاب ربع النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم ليتأهل لمرحلة نصف النهائي.
أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 7 المنظمة على ملعب كنجة المركزي أدارها الحكم مسييف دون مشجع.
وسجل أهداف الضيف حاجييف د59 وأناطوليه د90.
وعاقب الحكم 5 لاعبين من كشلة الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.
وما اضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الاولى واضاف 4 دقائق الى الشوط الثاني.
وتأهل كشلة باكو لنصف النهائي لكأس أذربيجان بحساب اجمالي 3-0.
وسوف يتنافس كشلة باكو في نصف النهائي مع زيرة باكو فترة 21 و29 ابريل نيسان المقبل.
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