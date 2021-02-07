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    كأس أذربيجان لكرة القدم: كشلة باكو في نصف النهائي

    ٠٧.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٠٦]

    كنجة، 7 فبراير، أذرتاج

    تغلب كشلة باكو على كبز كنجة مضيفه بهدفين دون رد في ذهاب ربع النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم ليتأهل لمرحلة نصف النهائي.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 7 المنظمة على ملعب كنجة المركزي أدارها الحكم مسييف دون مشجع.

    وسجل أهداف الضيف حاجييف د59 وأناطوليه د90.

    وعاقب الحكم 5 لاعبين من كشلة الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    وما اضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الاولى واضاف 4 دقائق الى الشوط الثاني.

    وتأهل كشلة باكو لنصف النهائي لكأس أذربيجان بحساب اجمالي 3-0.

    وسوف يتنافس كشلة باكو في نصف النهائي مع زيرة باكو فترة 21 و29 ابريل نيسان المقبل.

    AZERTAG.AZ :كأس أذربيجان لكرة القدم: كشلة باكو في نصف النهائي
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