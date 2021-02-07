كأس أذربيجان لكرة القدم: زيرة تجاوز عقبة نفطجي

زيرة، باكو، 7 فبراير، أذرتاج

تعادل زيرة باكو مع نفطجي باكو ضيفه سلبيا في اياب مرحلة ربع النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم ما أهله لنصف النهائي على حساب مباراة الذهاب.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 8 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي قادها الحكم محمدوف دون حضور جماهير.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل اسئناف المباراة.

وما اضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الاولى واضاف دقيقتين الى الشوط الثاني.

وتأهل زيرة باكو لنصف النهائي على حساب هدف مباراة الذهاب قبل اسبوع.

وسوف يتنافس زيرة باكو في نصف النهائي مع كشلة باكو ذهابا وايابا يومي 21 و29 ابريل المقبل.