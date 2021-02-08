شهريار محمدياروف سيشارك في بطولة La ville d'Orsay

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

تبدأ اليوم بطولة الشطرنج على الإنترنت "La ville d'Orsay" التي ينظمها عمدة مدينة أورساي الفرنسية.

تفيد أذرتاج أن أقوى لاعب شطرنج في اذربيجان شهريار محمدياروف والعضو القيادي الآخر في فريقنا الوطني رؤوف محمدوف ومواطننا المقيم في فرنسا وأحد منظمي البطولة ناميك غولييف وكنعان قاراييف ونرمين خلفوفا وإدريس أسد زاده وخان علييارلي وسعيد علييارلي سيمثلون أذربيجان في البطولة. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك في البطولة لاعبو الشطرنج المعروفون مثل لاعب الشطرنج الأمريكي غاتا كامسكي والفرنسي ماكسيم- فاشي لاغراف والإيراني برهام مقسودي والجورجي إيفان تشيبارينوف وبادور جوبافا.

ستبدأ المنافسة في الساعة 18:00. تقام البطولة على النظام السويسري وستتكون من 11 جولة. تبلغ قيمة جائزة Tournoi d'échecs La ville d'Orsay 1300 يورو.