معظم حالات الاصابة بكورونا في البلد تتركز في العاصمة باكو

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

تم الكشف عن مؤشرات حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في اقاليم اذربيجان.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع koronavirusinfo.az ان العاصمة الاذربيجانية باكو صاحبة الرقم الأعلى في حالات الإصابة بفيروس كورونا وبنسبة 52.2 في المئة من الحالات في البلاد.

علاوة على ذلك، يشكل مؤشر الاصابة في محافظات اران 13.3 وفي محافظة ابشيرون 12.9 وفي منطقة كنجه وقازاخ 8.1 وشاكي زاقاطالا 3.2 وقوبا وخاتشماز 3 ولانكران 2.9 وفي شروان الجبلية 2.5 وقراباغ العليا 1.4 ونخجيوان 0.05 في المائة. نسبة دخول الفيروس من الخارج الى البلد 0.4 في المائة.