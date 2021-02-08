تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي
الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد
AzerTAg.az
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٠٨]
باكو، 8 فبراير / شباط، (أذرتاج)
أقيم اليوم حفل افتتاح مبنى إداري جديد للنيابة العامة بحي بناقدي لمدينة باكو.
أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف شارك في حفل الافتتاح.
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