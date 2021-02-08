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    تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي
    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد

    ٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٠٨]

    باكو، 8 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    أقيم اليوم حفل افتتاح مبنى إداري جديد للنيابة العامة بحي بناقدي لمدينة باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف شارك في حفل الافتتاح.

    AZERTAG.AZ :تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي
    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد
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    تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد تدشين مبنى اداري جديد للنيابة العامة في حي بناقدي الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المبنى الجديد