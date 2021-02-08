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    204 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

    ٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٥‎:٠٠]

    تبيليسي، 8 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    سجلت في جورجيا اليوم 204 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 262 ألفا و228 حالة على مستوى البلاد.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالتها نائبة رئيس مجلس التنسيق المشترك بين الهيآت الحكومية التابع للحكومة الجورجية بيرديا سيشينافا في مؤتمر صحفي عقد اليوم.

    قالت إن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 254 ألف و350 حالة، بعد تسجيل 736 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3298 عقب تسجيل 15 وفاة جديدة منذ أمس، بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 4 آلاف و554 حالة.

     

    AZERTAG.AZ :204 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا
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