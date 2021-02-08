إغلاق الطريق البري من جورجيا الى روسيا بسبب الثلوج

تبيليسي، 8 فبراير، أذرتاج

أغلق الطريق البري الممتد من جورجيا الى روسيا في لارس العليا بسبب الثلوج والانهيار الثلجي وتجمد الطرق.

افاد مراسل اذرتاج ان حوالي 1000 سيارة تنتظر افتتاح الطريق. اكثر من 600 منها شاحنات معظمها من ارمينيا.

يجب الذكر ان طريق لارس العليا طريق وحيد بين جورجيا وروسيا وكذلك من ارمينيا الى روسيا عبر جورجيا.