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    اليوم: بدء تطعيم الاشخاص الذين تتجاوز اعمارهم 65 عاما في اذربيجان

    ٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٠٩]

    باكو، 8 فبراير، اذرتاج

    بدأ اليوم تطعيم الاشخاص الذين تتجاوز اعمارهم 65 عاما بلقاح مضاد لفيروس كورونا في اذربيجان.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذه الفئة من الاشخاص يمكنهم تسجيل معلوماتهم في موقع randevu.its.gov.az او في المستوصف الجهوي. بعد التسجيل في الموقع سيرسل الى الشخص SMS. عند التسجيل في المستوصف سيزود هؤلاء الاشخاص بمعلومات عن يوم وموعد مراجعتهم الى نقطة التطعيم.

    يجب الذكر ان عملية التطعيم في اذربيجان بدأت في 18 يناير. يتم الاستفادة من لقاح Coronovac المنتج من قبل شركة "سينوفاك" الصينية.

    AZERTAG.AZ :اليوم: بدء تطعيم الاشخاص الذين تتجاوز اعمارهم 65 عاما في اذربيجان
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    اليوم: بدء تطعيم الاشخاص الذين تتجاوز اعمارهم 65 عاما في اذربيجان