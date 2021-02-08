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    تسجيل أكثر من عشرة آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الأخير

    ٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٠٠]

    باكو، 8 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع أكثر من 11 ألفا و752 شخص خلال اليوم الأخير، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى مليونين و302 ألف و302 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 432 ألف و332 شخص خلال اليوم الاخير وليصل العدد الاجمالي الى 105 مليون و394 ألف و301 مصاب.

    AZERTAG.AZ :تسجيل أكثر من عشرة آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الأخير
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