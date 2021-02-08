باكو، 8 فبراير / شباط، )أذرتاج( ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر منطقة جيمريك بولاية سيفاس وسط تركيا. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة إدارة الكوراث والطوارئ التركية ان الهزات الأرضية وقعت في الساعة 01:01 بالتوقيت المحلي. وبلغ عمق الزلزال 16.68 كيلومترًا. ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 4.4 درجات يهز تركيا

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