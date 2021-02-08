عقد اجتماع غرفتي المحاسبة الاذربيجانية والتركية حول تقييم الأقران

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

عُقد الاجتماع عبر الفيديو بمشاركة رئيس غرفة المحاسبة مع ممثلي ديوان المحاسبة بجمهورية تركيا فيما يتعلق بالأعمال المنجزة في إطار اتفاقية تقييم الأقران الموقعة في 5 يناير من هذا العام. وألقى نائب رئيس ديوان المحاسبة بجمهورية تركيا زكريا تويسوز والممثلون عن المنظمة كلمات في حفل افتتاح الاجتماع عبر الإنترنت.

وأفاد المكتب الصحفي للغرفة وكالة أذرتاج أنه خلال الاجتماع، قام موظفو ديوان المحاسبة التركي بتحديد الجوانب الثلاثة للمراجعة في إطار تقييم الجوانب العملية لمراجعة الامتثال والمراجعة المالية ومراجعة الأداء (الكفاءة) التي أجرتها غرفة المحاسبة وتدقيق موافقة هياكل المراجعة العالية للمراجعات التسع عموماً لمعايير المراجعة الدولية (ISSAI)، بما في ذلك مشيرين إلى عقد الاجتماعات المختلفة عبر الإنترنت على أساس خطط فرق العمل المحددة مسبقاً مع المجموعات التي يترأسها مراجعو غرفة المحسابة في جميع اتجاهات المراجعات الثلاث وإجراء المناقشات حول التقارير التي تم النظر فيها وعدد من القضايا وقدموا النتائج الأولية للعمل المنجز.

شدد رئيس غرفة المحسابة وقار كولمحمدوف على أهمية تقييم الأقران بموجب الاتفاقية وأصدر تعليماته لإعداد تقرير نهائي عن تقييم مواد المراجعة كخطوة تالية.