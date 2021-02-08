إعداد كتيب إقليمي عن الممر السياحي الشمالي الغربي
AzerTAg.az
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
باكو، 8 فبراير، أذرتاج
أعدت وكالة السياحة الحكومية ومكتب السياحة الأذربيجاني كتيبا إقليميا حول الممر السياحي الشمالي الغربي.
أبلغت الوكالة أذرتاج أن الكتيب يحتوي على معلومات مفصلة عن الآثار التاريخية والثقافية والجمال الطبيعي ومواقع النزهات والتجوال وعينات المطبخ وورش الحرف اليدوية وأنواع وسائل النقل المستخدمة في السفر لمناطق شاكي وكاخ وزاغاتالا وبالاكان التي تدخل مجال العمل لمنظمة إدارة مواقع السياحة في شاكي. يحتوي الكتيب المُعد باللغة الإنجليزية أيضاً على عناوين المتاحف في المنطقة وإشارات الدخول والاستعلامات وغيرها من المعلومات المفيدة.
يمكن الاطلاع على الكتيب في رابط https://www.tourismboard.az/publications
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