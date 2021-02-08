باكو، 8 فبراير / شباط، (أذرتاج) تم إعلان مكان مباراة بين منتخبي أذربيجان وقطر في الجولة التأهيلية لكأس العالم. أفادت وكالة أذرتاج أن منتخبنا سيواجه قطر في النمسا في المجموعة الأولى. ستقام المباراة يوم 27 مارس.

AZERTAG.AZ : إعلان مكان إقامة مباراة بين منتخبي أذربيجان وقطر

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