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    إعلان مكان إقامة مباراة بين منتخبي أذربيجان وقطر

    ٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٥‎]

    باكو، 8 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تم إعلان مكان مباراة بين منتخبي أذربيجان وقطر في الجولة التأهيلية لكأس العالم.

    أفادت وكالة أذرتاج أن منتخبنا سيواجه قطر في النمسا في المجموعة الأولى.

    ستقام المباراة يوم 27 مارس.

    AZERTAG.AZ :إعلان مكان إقامة مباراة بين منتخبي أذربيجان وقطر
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