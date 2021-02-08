إعلان مكان إقامة مباراة بين منتخبي أذربيجان وقطر
AzerTAg.az
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٥]
باكو، 8 فبراير / شباط، (أذرتاج)
تم إعلان مكان مباراة بين منتخبي أذربيجان وقطر في الجولة التأهيلية لكأس العالم.
أفادت وكالة أذرتاج أن منتخبنا سيواجه قطر في النمسا في المجموعة الأولى.
ستقام المباراة يوم 27 مارس.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١١:٢١]
٠٧.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٥]
٠٧.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٠٦]
٠٧.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٣]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٤٢]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:١٦]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٣٦]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٥٤]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٥]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٠١]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٤٢]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٢٥]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٠٤]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٣٨]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٥٩]
٠٤.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٣٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
٠٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٢٣]
٢٩.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢١]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:٢١]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٠٩]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٤٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٥٥]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٢٢]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٤٧]
٠٧.٠٢.٢٠٢١ [١٦:١٤]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٣٦]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٢٢]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٠٠:٢١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك