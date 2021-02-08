توقيع اتفاقية شراكة بين الإيسيسكو ووكالة المغرب العربي للأنباء

باكو، 8 فبراير، اذرتاج

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ووكالة المغرب العربي للأنباء اتفاقية شراكة في المجال الإعلامي، تتضمن التنفيذ المشترك لعدد من البرامج والمشاريع العملية، لتدريب الصحفيين والإعلاميين من الدول الأعضاء في الإيسيسكو، خصوصا بالقارة الإفريقية، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات الدولية حول الإعلام، والتعاون في مجالات النشر وإنتاج المواد الإعلامية.

وقع الاتفاقية، بمقر الإيسيسكو في الرباط اليوم الإثنين (8 فبراير 2021)، كل من: الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة، والسيد خليل الهاشمي الإدريسي، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، بحضور عدد من المديرين في الوكالة، ومديري القطاعات والإدارات بالإيسيسكو.

وفي كلمته، خلال حفل التوقيع، أكد المدير العام للإيسيسكو أن هذه الاتفاقية تشكل انطلاقة جديدة لبناء تعاون مشترك بين المنظمة والوكالة، يهدف إلى تأسيس برامج ومشروعات ذات أثر ملموس وأهداف كبيرة في مجالات بناء القدرات والتدريب والتكوين الإعلامي، مضيفا إلى أن دعم وتدريب الشباب والاستثمار في القوى البشرية، يأتي في مقدمة أولويات رؤية الإيسيسكو الجديدة المبنية على الانفتاح.

ومن جانبه، أعرب السيد خليل الهاشمي الإدريسي، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، التي ستعزز العلاقة الثنائية بين الإيسيسكو ووكالة المغرب العربي للأنباء، وستمكن من إتاحة الفرصة للعديد من شباب الإعلاميين، لا سيما في القارة الإفريقية، للاستفادة من التدريبات وبناء قدراتهم في مجال الإعلام.

تتضمن بنود الاتفاقية التعاون بين الإيسيسكو ووكالة المغرب العربي للأنباء في عقد الندوات والملتقيات وورش العمل، وتصوير وإنتاج وبث المواد الإعلامية، والتعاون في مجال النشر الورقي والرقمي، وتنظيم المؤتمر الدولي السابع لوكالات الأنباء الدولية، المزمع عقده بمراكش خلال عام 2022، والذي ستستضيفه وكالة المغرب العربي للأنباء.

وحسب الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تكون مسؤولة عن المتابعة والإشراف على جميع مراحل تنفيذها، وبخاصة وضع خطة عمل قائمة على النتائج، وإعداد برمجة زمنية لتنفيذ المشاريع، مع تحديد أساليبها، وإعداد ورفع تقارير دورية للمسؤولين من الجانبين عن حالة تقدم أعمال تنفيذ الاتفاقية وتقييم المشاريع.