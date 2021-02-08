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    الأمن الغذائي يحظر استيراد منتجات الحيوانات والطيور ومشتقاتها من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا

    ٠٨.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٢٢]

    باكو، 8 فبراير، أذرتاج

    قالت وكالة الأمن الغذائي إنها فرضت الحظر مؤقتا على استيراد منتجات الحيوانات والطيور ومشتقاتها من فرنسا وألمانيا وبلجيكا بعد تسجيل حالات ظهور انفلونزا الطيور في غراند ايست الفرنسية ومرض اللسان الارزق في رينلاند بفالتس الألمانية ولوكسمبورغ البلجيكية.

    واضافت انها اشعرت جهاز الجمارك بالأمر طالبة باتخاذ تدابير ذات الصلة بشأن مراكب النقل الواصلة من البلاد المذكورة مباشرا او عبورا.

    AZERTAG.AZ :الأمن الغذائي يحظر استيراد منتجات الحيوانات والطيور ومشتقاتها من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا
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