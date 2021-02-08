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    تقرير صندوق "ياشات" حول أموالها وفعالياتها

    ٠٨.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٣٦]

    باكو، 8 فبراير، أذرتاج

    قال صندوق ياشات لعم ضمان عائلات المصابين والجرحى والشهداء في الدفاع عن سلامة أراضي أذربيجان إن اموالها من التبرعات والاعانات والاغاثات بلغت الى الحين 29 مليونا و 492 ألف و 31 ماناتا و58 قبيكا.

    أفادت أذرتاج عن بيان ياشات أن 16 مليونا و 434 الف و 136 مانات و55 قبيكا من الاموال المذكورة تبرعت من قبل الاشخاص الطبيعية و 13 مليونا و 57 الفا و 895 مانات و 3 قبيكات من جانب الاشخاص الاعتبارية.

    وقال إن حجم الاموال المصروفة الى الآن يبلغ 4 ملايين و 82 الفا و 315 مانات و38 قبيكا والباقية 25 مليونا و 409 الف و 716 مانات و 20 قبيكا.

    واجتمع موظفو الصندوق مع 2745 عائلة شهيد الى الآن. وتلقى الصندوق طلبات عن 288 شخص اصيبوا خلال الحرب الوطنية. وتكفل الصندوق الى اليوم 1960 شخص ويواصل معالجة مشاكلهم. وعدد افراد عائلات الشهداء والمصابين الذين اجتمع الصندوق معهم الى الحين 11 الفا و847 فرد.

    وحقق الصندوق الى اليوم 571 دفع مال لحل مشاكل عائلات الشهداء والمصابين وصرف الصندوق 4 ملايين و 82 الفا و 315 مانات و38 قبيكا لتسديد الحاجات.

    يذكر أن صندوق ياشات أسس بمرسوم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الصادر في 8 ديسمبر عام 2020م.

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