أذربيجان: تسجيل 44 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و102 حالة شفاء ووفاة3 أشخاص

باكو، 8 فبراير (اذرتاج)

سجلت إصابة 44 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 102 مصاب هذا المرض وتوفي 3 اشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 231 ألف و 198 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 225 ألف و 348 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3161 مريض ويستمر علاج 2689 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و 456 ألف و 650 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 3567 فحص طبي.