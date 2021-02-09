مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني والقائم باعمال مساعد وزير الخارجية الامريكي

باكو، 9 فبراير، اذرتاج

جرت في 8 فبراير مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف والقائم باعمال مساعد وزير الخارجية الامريكي في شئون اوروبا واورآسيا فيليب ريكر.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا خلالها آخر تطورات الاوضاع في المنطقة ومسائل تنفيذ البيانين الثلاثيين الموقعين في 10 نوفمبر 2020 و11 يناير 2021.

خلال المكالمة الهاتفية، تبادل الطرفان وجهات النظر حول المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.