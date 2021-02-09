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    اقتصاد


    اجتماع قمة أورواسيا الاقتصادي الـ24 ينعقد في يوليو

    ٠٩.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٠٠]

    اسطنبول، 9 فبراير، اذرتاج

    كشف وقف "مجموعة مرمره" التركي للابحاث الاستراتيجية والاجتماعية عن موعد اجتماع قمة اورواسيا الاقتصادي الرابع والعشرين.

    قال رئيس "مجموعة مرمره" البروفسور آكان سوفير لمراسل اذرتاج انه يخطط تنظيم اجتماع القمة في الصيغتين : عبر الاتصال المرئي وبشكل حضوري في اسطنبول في 7-9 يوليو عام 2021. ستناقش في اجتماع القمة هذا أهم موضوعات عالمية بحضور ومشاركة أهل العلم والعلماء والساسة المعروفين في العالم في كل مجالات، لاسيما في مجالات الاقتصاد والطاقة والصحة والبيئة والاتصالات.

    AZERTAG.AZ :اجتماع قمة أورواسيا الاقتصادي الـ24 ينعقد في يوليو
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