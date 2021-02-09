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    اقتصاد


    شركة مصرية تهتم بالمشاركة في المشاريع المنفذة في الاراضي المحررة من الاحتلال

    ٠٩.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٣٧]

    باكو، 9 فبراير، اذرتاج

    التقى اورخان محمدوف رئيس مجلس ادارة وكالة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) مع المهندس محمد حسن درة نائب رئيس مجموعة شركات “درة" المصرية للانشاءات والهندسة على هامش زيارته اذربيجان.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن كوبيا ان اورخان محمدوف احاط في اللقاء الضيف علما بنشاط وكالة كوبيا وآليات دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلد. شهد اللقاء الذي حضره السفير المصري في اذربيجان عادل ابراهيم مناقشة سبل التعاون. قيل ان وكالة كوبيا يمكنها دعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودوائر الاعمال في اقامة العلاقات مع مجموعة شركات "درة" وتحقيق مشاريع مشتركة معها. كذلك قدمت للضيف معلومات عن فرص وتسهيلات للمقيمين في مجمعات صناعية في اذربيجان.

    من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "درة" ان الهدف من زيارته هو التعرف على امكانيات استثمار في اذربيجان. سيجري لقاءات بهذا الشأن في العديد من الهيئات المعنية مشيرا الى انه حريص على المشاركة في مشاريع مقرر تحقيقها في الاراضي المحررة من الاحتلال.

    AZERTAG.AZ :شركة مصرية تهتم بالمشاركة في المشاريع المنفذة في الاراضي المحررة من الاحتلال
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