وزارة الدفاع: اصابة 4 عسكريين نتيجة انفجار لغم ارضي في محافظة تارتار
AzerTAg.az
٠٩.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
باكو، 9 فبراير / شباط، (أذرتاج)
انفجر لغم أرضي بمحافظة تارتار في 8 فبراير، ما أسفر عن إصابة 4 عسكريي الجيش الأذربيجاني.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع أن الحادث اودى باصابة 4 عسكريين دونييف كامل علي بالا أوغلو وأحمدزاده حسن آليك أوغلو وأوروجوف ألشاد لطيف أوغلو وأغاييف محرم أوكتاي بجروح مختلفة الخطورة وهم تحت رقابة الأطباء ولا خطر على حياتهم.
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