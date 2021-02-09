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    سياسة


    وزارة الدفاع: اصابة 4 عسكريين نتيجة انفجار لغم ارضي في محافظة تارتار

    ٠٩.٠٢.٢٠٢١ [١٥‎:٤٧]

    باكو، 9 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    انفجر لغم أرضي بمحافظة تارتار في 8 فبراير، ما أسفر عن إصابة 4 عسكريي الجيش الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع أن الحادث اودى باصابة 4 عسكريين دونييف كامل علي بالا أوغلو وأحمدزاده حسن آليك أوغلو وأوروجوف ألشاد لطيف أوغلو وأغاييف محرم أوكتاي بجروح مختلفة الخطورة وهم تحت رقابة الأطباء ولا خطر على حياتهم.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: اصابة 4 عسكريين نتيجة انفجار لغم ارضي في محافظة تارتار
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