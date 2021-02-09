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    الرئيس الأذربيجاني: تسجيل 600 شركة بريطانية في اذربيجان خير دليل على تنويع شراكتنا الاقتصادية

    ٠٩.٠٢.٢٠٢١ [١٧:١٨]

    باكو، 9 فبراير، أذرتاج

    تم تسجيل حوالي 600 شركة بريطانية في اذربيجان. إنما هو خير دليل على تنويع شراكتنا الاقتصادية. في الاراضي المحررة من الاحتلال امكانيات كبيرة لإعادة الإعمار.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في استقباله وزيرة بريطانيا العظمى في شئون الجوار الاوروبي وشئون الامريكتين ويندي مورتون.

    "قد بدأنا التواصل مع شركات بريطانية. قد جلبت احداها الى اعمال بناء المدن وتطوير البنية التحتية في الاراضي المحررة من الاحتلال وآمل ان يزداد عددها، إذ هناك حاجة الى اعمال كثيرة. كل شيء قد دُمر هناك. كذلك هناك امكانية كبيرة في مجال الطاقة المتجددة. اعلم ان الشركات البريطانية تحصر على العمل على هذه المجالات. هناك امكانيات جيدة لإنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية والريحية والمائية. فنخطط مستقبلنا في الاراضي المحررة من الاحتلال"، حسبما قال الرئيس إلهام علييف.

    اكد الرئيس إلهام علييف انه اعلن تلك الاراضي المحررة "منطقة خضراء" مشيرا الى "إننا سنستفيد من الطاقة الكهربائية الرياحية و الشمسية والمائية لتلبية حاجة الناس. اصبحنا بلدا مصدِّرا للطاقة الكهربائية. لهذا السبب هناك امكانيات كبيرة لهذا. بلا شك، وتكتسب المجالات الاخرى ايضا اهمية كبيرة للتعاون بين بلدينا".

    AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني: تسجيل 600 شركة بريطانية في اذربيجان خير دليل على تنويع شراكتنا الاقتصادية
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