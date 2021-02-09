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    الرئيس إلهام علييف: أنشأنا صيغة تعاون فريدة مع بلدان المنطقة والاتحاد الاوروبي

    ٠٩.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٤٨]

    باكو، 9 فبراير، أذرتاج

    نأمل ان تكتشف مصادر طاقة جديدة في الحقول التي تستغلها بي بي. ولنا آفاق جيدة لتحقيق هذا. وهذا جزء مهم لعلاقاتنا الثنائية وكذلك تعاوننا مع البلدان الاخرى. أنشأنا صيغة تعاون فريدة مع بلدان المنطقة والاتحاد الاوروبي. تحظي هذا بدعم قوي من حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في استقباله في 9 فبراير وزيرة بريطانيا العظمى في شئون الجوار الاوروبي وشئون الامريكتين ويندي مورتون.

    إشارة الى الاجتماع السابع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي الذي سينعقد بعد يومين قال الرئيس إلهام علييف: "سنستعرض في الاجتماع انجازاتنا وسنتطلع الى تعاون مقبل. بالتأكيد فإن الاستثمارات الموظفة من قبل المملكة المتحدة في اذربيجان تساعدنا كثيرا في تحديث البلد. تم توظيف هذه الاستثمارات اساسا على قطاع الطاقة في البلد. وحجمها الاجمالي حوالي 30 مليار دولار. وسمح هذا لنا بالاستفادة المناسبة من الارباح الواردة من بيع النفط والغاز لتنويع الاقتصاد.

    اعرب الرئيس عن ثقته في ان المجال الرئيسي الذي سنركز اهتمامنا عليه في السنوات المقبلة هو تطوير القطاع غير النفطي في اذربيجان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: أنشأنا صيغة تعاون فريدة مع بلدان المنطقة والاتحاد الاوروبي
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