أذربيجان: تسجيل 164 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و330 حالة شفاء ووفاة شخصين

باكو، 9 فبراير / شباط، (اذرتاج)

سجلت إصابة 164 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 330 مصاب هذا المرض وتوفي شخصين مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 231 ألف و362 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 225 ألف و678 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3163 مريض ويستمر علاج 2521 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و 463 ألف و 610 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 6960 فحص طبي.