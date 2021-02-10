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    سياسة


    المصور المعروف عالمياً رضا دغاتي يزور أذرتاج

    ١٠.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٢٥‎]

    باكو، 10 فبراير، أذرتاج

    قام المصور المعروف عالمياً رضا دغاتي في 8 فبراير بزيارة وكالة أذرتاج.

    في الاجتماع مع رئيس مجلس الإدارة لوكالة أذرتاج أصلان أصلانوف تبادل الجانبان الآراء حول نقل وقائع أذربيجان إلى العالم خلال الحرب الوطنية التي دامت 44 يومًا والأعمال المنجزة في مجال الإعلام والمشاريع المستقبلية.

    أشير في الحديث إلى أنه تم نقل معلومات عن الجرائم المرتكبة ضد السكان المدنيين في أذربيجان خلال الحرب إلى جمهور واسع بواسط الصور. شدد رئيس مجلس الإدارة على "أن هذه الحقائق المصورة لا تظهر فقط أن أذربيجان في الطريق الصحيح ولكنها تثبت أيضاً أن العدو يقاتل الشعب المسالم. وفي نفس الوقت فإن خطاباتكم ووجهات نظركم الموضوعية في الصحافة ساهمت كثيراً في تعزيز الواقع".

    قال رضا ديغاتي مشيرًا إلى أنه يزور أذربيجان منذ بداية الحرب: "جئت إلى أذربيجان متجاهلاً كل مشاريعي الأخرى. لأنه كان علي أن أكون هنا في مثل هذا الوقت. لقد زرت العديد من المناطق المحررة. رغبتي في السفر إلى كل مدينة وقرية لتوثيق الدمار وإحضاره إلى العالم من خلال المعارض والألبومات والأفلام. وقال المصور إن كل هذا سيكون أيضاً مدونة تاريخية للأجيال القادمة.

    وأعرب رضا ديغاتي عن إعجابه بشجاعة الجنود الأذربيجانيين وجسارتهم ورجولتهم. تحدث عن حادثة ممتعة شهدها خلال زيارته إلى كلبجر: "أثناء تواجدي في كلبجر صدمتني كلمات جندي. أنت تعلم أن المواقف الأرمنية كانت قريبة جداً. رافقني الجنود. أردت منهم المضي قدماً أمامي وأنا ألتقط الصور. لكن مهما طلبت، رفض أحدهم السماح لي بالمشي في الخلف. قال إن كل شيء يمكن نتوقعه من العدو سيعرفون من أنت ويطلقون النار عليك، دع الرصاصة تصيبني وليس أنت. لقد حضرت حروباً كثيرة ولكنني لم أر مثل هؤلاء الجنود الشجعان".

    أكد المصور أن الحرب الوطنية ستكون لها مكانة خاصة في التاريخ مع العديد من الميزات وأكد أن الرئيس إلهام علييف حقق النصر لأذربيجان من خلال إظهار مستوى عالٍ من القيادة العسكرية والدبلوماسية والإعلامية. وأضاف رضا ديغاتي قائلاً " إنه في النزاعات التي رأيتها كانت هذه المجالات تخضع لقيادة قادة كل على حده". لكن هنا، قاد الرئيس إلهام علييف هذه المجالات الثلاثة بنجاح كبير لدرجة أنه تم تحرير الأراضي في 44 يوماً فقط".

    وركز الاجتماع على تنفيذ مشاريع مشتركة مكرسة للحرب الوطنية وتنظيم المعارض بالإضافة إلى دروس نموذجية لمصوري الوكالة.

     

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