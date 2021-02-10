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    لقاء بين نائبي وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي في موسكو

    ١٠.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٣٠]

    موسكو، 10 فبراير، أذرتاج

    جرى في موسكو لقاء بين نائبي وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية الروسية ان نائب وزير الخارجية الاذربيجاني خالاف خالافوف التقى في 9 فبراير مع نظيره الروسي آندري رودينكو.

    نوقشت خلال اللقاء المسائل المدرجة في الاجندة الثنائية والاقليمية والدولية. جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية ان اللقاء جرى في الاجواء الودية والبناءة التي تتصف بها علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

     

     

    AZERTAG.AZ :لقاء بين نائبي وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي في موسكو
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