في جلسة لجنة اليونسكو احتجت البعثة الاذربيجانية الدائمة على محاولة أرمينيا لتسييس المنظمة

باريس، 10 فبراير، أذرتاج

اختتمت الدورة الرابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لاتفاقية اليونسكو لعام 2005 حول حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

تفيد أذرتاج انه حضر ممثلو وزارة الثقافة ومندوبنا الدائم لدى اليونسكو الدورة الرابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية برئاسة أذربيجان.

تمت مناقشة 18 بنداً في إطار الجلسة عن الصناعة الإبداعية واتخذت القرارات ذات الصلة. وقد أشيدت بالمقترحات التي قدمها أعضاء بعثتنا الدائمة لدى اليونسكو خلال المناقشات حول مشاريع القرارات واعتمادها بالإجماع.

في حديثه في جلسات الاستماع بشأن التقارير الدورية التي تمدّ أربع سنوات بشأن تنفيذ الاتفاقية في بلدان الأطراف المشاركة انتقد السفير إيلمان عبد اللاييف تقرير أرمينيا لعام 2020 واحتج على محاولة استفزازية أخرى من قبل الأرمن.

ولفت الإنتباه إلى أن تسمية للنظام العميل الوهمي في إشارة إلى منطقة قره باغ الأذربيجانية يتناقض مع بيان السلام الثلاثي الذي وقعته أرمينيا في نوفمبر 2020. وبذلك، يحاول الجانب الأرميني انتهاك سيادة أذربيجان وسلامتها الإقليمية وتهدد الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الأذربيجاني.

وشدد السفير إيلمان عبد اللاييف على عدم جواز تسييس اليونسكو وأكد المشاركين في الاجتماع أن المنطقة تسمى بقره باغ ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي بأسره كجزء لا يتجزأ من أذربيجان وأنه تم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بتحرير الأراضي الأذربيجانية بعد 30 عاماً من الاحتلال وأن النزاع قد انتهى. كما شدد السفير في خطابه على أن شوشا التي هي لؤلؤة الثقافة الأذربيجانية أعلنت العاصمة الثقافية لبلدنا. ستكون شوشا العاصمة الثقافية للمنطقة بأسرها في المستقبل.

وقال رئيس البعثة الدائمة إنه في ظل قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف بدأت بالفعل أعمال البناء في الأراضي التي حررها جيشنا الباسل. وبالتعاون مع الشركات المحلية والأجنبية المشاركة في أعمال البناء أطلقت مشاريع لبناء "مدينة ذكية" و"قرية ذكية".

خلال الجلسة، شارك موظفو وزارة الثقافة والممثل الدائم بنشاط في مناقشة مشاريع قرارات مختلفة وتحدثوا عن المشاريع المنفذة في بلدنا حول قضايا مثل بوابة "أذربيجان الإبداعية" وحركة ResiliArt والمشاريع الإبداعية ومشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في المشاريع الإبداعية وعرضوا موقف بلادنا. قرر في الدورة الرابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية عقد الدورة الخامسة عشرة القادمة في الفترة من 8 إلى 11 فبراير 2022.