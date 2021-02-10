مذكرة تعاون بين اتحاد يونا والمجلس العربي للطفولة والتنمية لفائدة إعلامي "التعاون الإسلامي"

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

وقع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) اليوم الأربعاء 10 فبراير2021، افتراضياً، مذكرة تعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية.

وقع المذكرة التي تهدف إلى خدمة الإعلاميين المختصين بقضايا الطفولة في دول منظمة التعاون الإسلامي، عن اتحاد) يونا) المدير العام المكلف أحمد بن عبد الله القرني، وعن المجلس العربي للطفولة والتنمية أمينه العام الدكتور حسن البيلاوي، وتؤسس المذكرة للتعاون المشترك في مجال الإعلام والتغطيات الإخبارية والفعاليات والمبادرات المشتركة.

كما يتعاون الاتحاد والمجلس لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وملتقيات إعلامية متخصصة لفائدة منسوبي الطرفين والإعلاميين في وكالات الأنباء الأعضاء، ووسائل الإعلام بدول منظمة التعاون الإسلامي.

خلال التوقيع رحب المدير العام المكلف لاتحاد يونا، أحمد بن عبد الله القرني بالتعاون المثمر بين الاتحاد والمجلس العربي للطفولة والتنمية في خدمة قضايا الإعلام والطفولة في العالم العربي والإسلامي، لافتاً إلى إطلاق باكورة هذا التعاون الأسبوع المقبل من خلال ورشة عمل تدريبية مشتركة.

كما أكد الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي على حرص المجلس على التعاون مع اتحاد يونا العريق لخدمة الإعلام والطفولة والمرأة في العالمين العربي والإسلامي، مشيداً بالتعاون الفعال بين الجانبين كما نقل البيلاوي تحيات رئيس المجلس الأمير عبد العزيز بن طلال إلى منسوبي اتحاد يونا.

يعود التعاون بين الاتحاد يونا والمجلس العربي للطفولة والتنمية إلى 15 يوليو الماضي حيث عقدا ورشة عمل مشتركة حول التعاطي الإعلامي لتداعيات حقوق الطفل في ظل أزمة كورونا.

يذكر أن المجلس العربي للطفولة والتنمية، منظمة عربية غير حكومية تعمل في مجال الطفولة، برئاسة الأمير عبد العزيز بن طلال، تأسيس عام 1987 بمبادرة من الأمير طلال بن عبد العزيز، بناءً على التوصية الصادرة من مؤتمر الطفولة والتنمية الذي عقد في تونس عام 1986 تحت رعاية جامعة الدول العربية، ويتخذ المجلس من العاصمة المصرية القاهرة، مقرا له.