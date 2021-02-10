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    تاب تعزز دور أذربيجان كشريك استراتيجي في التعاون والتنمية المستدامة

    ١٠.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٢٥‎]

    باكو، 10 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    التقى وزير الطاقة برويز شهبازوف مع المدير التنفيذي لمشروع "TAP AG" لوكا شيبباتي مشغل خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي تاب المقضي بنقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى أوروبا في إطار مؤتمر عبر الاتصال المرئي.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه خلال الاجتماع أشاد الطرفان بانتهاء الأعمال في مشروع "تاب" في الوقت المناسب وقالا إن التشغيل التجاري لخط الأنابيب يعد خطوة مهمة في التشغيل الكامل لممر الغاز الجنوبي. إن مشروع "تاب" باعتباره رابط طاقة آخر طويل الأمد يربط بلدنا بأوروبا يعزز دور أذربيجان كشريك استراتيجي في أمن الطاقة والتعاون والتنمية المستدامة. كما لوحظ أن المشروع ذو أهمية استراتيجية واقتصادية لأوروبا ويوفر وصولا موثوقا إلى مصادر جديدة للغاز الطبيعي ويلعب دورا مهما في تعزيز أمن الطاقة وتنويع الإمدادات وكذلك تقليل انبعاثات الكربون.

    كما تبادلا وجهات النظر حول توسيع مشروع "تاب" - زيادة السعة الإجمالية لخط الأنابيب إلى 20 مليار متر مكعب وإجراء اختبارات السوق التي ستمثل مصالح موردي الغاز الطبيعي ومكافحة تغير المناخ واستعادة أسواق الطاقة و"الاتفاقية الخضراء" لحماية البيئة.

    يذكر أن توريد الغاز التجاري الأذربيجاني إلى أوروبا عبر خط أنابيب "تاب" بدأ في 31 ديسمبر من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ : تاب تعزز دور أذربيجان كشريك استراتيجي في التعاون والتنمية المستدامة
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