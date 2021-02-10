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    7 آلاف و585 إصابة و61 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم

    ١٠.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٤٤]

    طهران، 10 فبراير / شباط، )أذرتاج(

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 7 آلاف و585 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و488 ألف و981 شخص.

    تم تسجيل 61 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 58 ألفا و686 شخص.

    تعافى أكثر من مليون و272 ألف و287 مصاب تمام وترخصوا.

    اعلن وزير الصحة الايراني اكتشاف 4 اصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد. قال إنها لعائلة قادمة من أوروبا.

    AZERTAG.AZ :7 آلاف و585 إصابة و61 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم
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