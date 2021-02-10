544 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا
AzerTAg.az
١٠.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٠٠]
تبيليسي، 10 فبراير / شباط، (أذرتاج)
سجلت في جورجيا اليوم 544 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 263 ألف و601 حالة على مستوى البلاد.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن حكومة جورجيا أن 3311 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد.
بلغ عدد المتعافين من فيروس "كورونا" 255 ألف و385 حالة، بعد تسجيل 469 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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