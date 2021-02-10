  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    544 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

    ١٠.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٠٠]

    تبيليسي، 10 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    سجلت في جورجيا اليوم 544 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 263 ألف و601 حالة على مستوى البلاد.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن حكومة جورجيا أن 3311 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد.

    بلغ عدد المتعافين من فيروس "كورونا" 255 ألف و385 حالة، بعد تسجيل 469 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

    AZERTAG.AZ : 544 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٤٤]
    7 آلاف و585 إصابة و61 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم
    ١٠.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٢٦]
    مذكرة تعاون بين اتحاد يونا والمجلس العربي للطفولة والتنمية لفائدة إعلامي "التعاون الإسلامي"
    ٠٨.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٤٢]
    توقيع اتفاقية شراكة بين الإيسيسكو ووكالة المغرب العربي للأنباء
    ٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٤٨]
    زلزال بقوة 4.4 درجات يهز تركيا
    544 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا