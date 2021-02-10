أذربيجان: تسجيل 147 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و236 حالة شفاء ووفاة 4 أشخاص

باكو، 10 فبراير / شباط، (اذرتاج)

سجلت إصابة 147 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 236 مصاب هذا المرض وتوفي 4 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 231 ألف و509 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 225 ألف و914 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3167 مريض ويستمر علاج 2428 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و470 ألف و908 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7298 فحص طبي.