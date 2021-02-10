غدا ينعقد الاجتماع الوزاري السابع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي

باكو، 10 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سيعقد في 11 فبراير الاجتماع الوزاري السابع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في باكو.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه من المتوقع ان يحضر الاجتماع الذي سينعقد غدا عبر تقنية الاتصال المرئي المفوض الأوروبي للطاقة قادري سيمسون والمفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، بالاضافة الى ممثلين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وألبانيا والمملكة المتحدة وبلغاريا والبوسنة والهرسك وجورجيا وكرواتيا وإيطاليا والمجر والجبل الأسود ورومانيا وصربيا ومقدونيا الشمالية وتركيا وتركمانستان واليونان.

كما ستحضر الاجتماع الشركات المشاركة في المشروع والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومؤسسات مالية دولية أخرى.

سيتكون الاجتماع الوزاري السابع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي من حفل افتتاحي ودورتين مكرستين للاستماع إلى تقارير حول الأعمال المنفذة في مشروع ممر الجنوب للغاز.

يذكر أن المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي عقد اجتماعه الوزاري الأول في 12 فبراير عام 2015 واجتماعه الوزاري الثاني في 29 فبراير عام 2016 واجتماعه الوزاري الثالث في 23 فبراير عام 2017 واجتماعه الوزاري الرابع في 15 فبراير عام 2018 واجتماعه الوزاري الخامس في 20 فبراير عام 2019 واجتماعه الوزاري السادس في 28 فبراير عام 2020.