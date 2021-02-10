قونية سبور يتفق مع مدير فني جديد

قونية، 10 فبراير، أذرتاج

اتفق نادي قونية سبور التركي لكرة القدم مع مدير فني جديد.

أفادت أذرتاج أن قونية سبور تعاقد مع المدير الفني إلخان بالوط ووقع النادي على اتفاقية لمدة سنة ونصف السنة مع المدرب البالغ 44 عاما من عمره.

يذكر أن المدرب بالوط عمل من قبل في أندية جوزتبه وهاتاي سبور وعمرانية سبور مديرا فنيا.