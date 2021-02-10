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    بحث مسائل التعاون البرلماني بين أذربيجان ومولدوفا

    ١٠.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٤١]

    كيشيناو، 10 فبراير، أذرتاج

    التقى سفير أذربيجان في مولدوفا قدسي عثمانوف 10 فبراير اليوم برئيسة البرلمان المولدوفي زينايدا غريجاني.

    قالت السفارة في بيان إن اللقاء جرى فيه تبادل الاراء حول تنمية علاقات التعاون بين برلماني البلدين. وبحث الطرفان آفاق مواصلة الفعالية المشتركة والمثمرة بين فريقي الصداقة الناشطين لدى برلماني أذربيجان ومولدوفا بجانب تناول الطرفين فعاليات الدعاية.

    وذكرت رئيسة البرلمان المولدوفي بالأسف أن زيارة مخططة لها لأذربيجان لم تتحقق الى الآن بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    وعبرت غريجاني عن الارتياح من علاقات مولدوفا وأذربيجان المتطورة بسرعة مفيدة انها تأمل في مواصلة زيارات متبادلة في المستقبل القريب بعد أن أجلت بسبب الجائحة.

    وحضر اللقاء رئيس مؤتمر اذربيجانيي مولدوفا ائلتشين بايراموف ايضا.

    حسينلي مراسل أذرتاج

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