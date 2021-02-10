أنقرة كوجو يتعاقد مع مدير فني جديد

أنقرة، 10 فبراير، أذرتاج

تعاقد نادي أنقرة كوجو التركي مع مدير فني جديد.

أفادت أذرتاج أن النادي اتفق مع المدرب حكمت قرامان البالغ 61 عاما من العمر لمدة سنة ونصف السنة.

يذكر أن المدرب قرامان قد تولى منصب المدير الفني في أنقرة كوجو 3 مرات خلال مسيرته التدريبية وكان يدرب أخيرا نادي يئني ملاطية سبور وترك النادي صيف العام الماضي.