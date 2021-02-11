وزير الخارجية الجورجي يصل الى أذربيجان

تبليسي، 11 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سأزور أذربيجان في المستقبل القريب في جولتي الى المنطقة. أذربيجان شريك استراتيجي لنا ولدينا عدد من المشاريع المهمة التي تخدم مصالحنا المشتركة.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الجورجي داود زالكالياني في مؤتمر صحفي عقد اليوم.

وفقا لكلماته، من المهم جدًا لجورجيا أن تحفز المشاريع الجيوسياسية. ستكون القضايا المتعلقة بالدبلوماسية الاقتصادية هي الموضوع الرئيسي للنقاش خلال الزيارة إلى الدول المجاورة. خلال هذه الزيارات، سيتم النظر في مشاريع جيوسياسية مهمة لجورجيا وجذب شحنات إضافية إلى البلاد.

كما تطرق داود زالكالياني إلى مشاريع البنية التحتية الإقليمية: "تعمل جورجيا بنشاط مع الولايات المتحدة ودول وسط وجنوب شرق آسيا وتركيا وأذربيجان على تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتطوير الاتصالات ومد الألياف الضوئية في قاع البحر .

قال الوزير: "تعمل جورجيا بنشاط كبير مع شريكيها الاستراتيجيين تركيا وأذربيجان. نشارك في مشاريع جيوستراتيجية مهمة مع هذين البلدين".