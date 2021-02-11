الرئيس الأذربيجاني يلقي كلمة في الاجتماع الوزاري السابع عبر الاتصال المرئي في اطار المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي

باكو، 11 فبراير، اذرتاج

عقد في 11 فبراير الاجتماع السابع الوزاري عبر الاتصال المرئي في اطار المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوب.

افادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ألقى كلمة في الاجتماع.

ألقى كل من كادري سيمسون المفوضة الاوروبية في شئون الطاقة والمفوض الاوروبي في شئون سياسة الجوار والتوسع اوليفر وارهيل ووزيرالطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف كلمات افتتاحية في الاجتماع.

بعد عرض تقرير أعده أعضاء الكونسورسيوم عن استكمال ممر الغاز الجنوبي ألقى الوزراء ورؤساء الوفود كلمات.

حضر الاجتماع وزراء من 18 بلدا الى جانب اذربيجان وممثلون رفيعو المستوى. كذلك شارك في الاجتماع رؤساء 5 مؤسسات مالية دولية كبيرة ورؤساء 18 شركة رئيسية.