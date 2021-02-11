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    بحث آفاق تطوير علاقات السياحة بين أذربيجان وايران خلال الجائحة

    ١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]

    باكو، 11 فبراير، أذرتاج

    استقبل رئيس وكالة السياحة فؤاد نقييف 11 فبراير اليوم سفير ايران في باكو سيد عباس موسوي.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن اللقاء جرت فيه مناقشات حول علاقات السياحة الموجودة وتعاون مستقبلي بين البلدين.

    وتحدث فؤاد نقييف عن تحرير اراضي أذربيجان بقيادة القائد الاعلى المظفر إلهام علييف في نهاية العام الماضي بعد أن كانت تحت وطأة احتلال أرمينيا خلال 30 سنة اخيرة وعن آفاق تطوير السياحة في قراباغ.

    كما قدم رئيس الوكالة معلومات حول الأضرار الملحقة بفرص سياحة قراباغ جراء الاحتلال الأرميني وسياسة المحتلين المستهدفة الى تدمير أماكن ذات الاهمية السياحية بما فيه الآثار الدينية التاريخية والتراث الاسلامي.

    وبدوره اشار السفير الى أن ايران كانت تدعم دائما سلامة اراضي أذربيجان وسيادتها مضيفا أن احلال السلم في المنطقة واجب من اجل تنمية عامة للمنطقة.

    كما بحث الطرفان في اللقاء مسائل تسهيل اجراءات منح تأشيرة دخول والعبور الحدودي وتحسين البنية التحتية ذات الصلة وضمان استمرار التعاون بين ممثلي الصناعة السياحية وفعاليات مخططة من اجل اعادة تأهيل المجال السياحي في فترة ما بعد الجائحة واجراء تبادل المعلومات والتجارب وحول علاقات السياحة بين البلدان المتاخمة لبحر الخزر.

    AZERTAG.AZ :بحث آفاق تطوير علاقات السياحة بين أذربيجان وايران خلال الجائحة
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