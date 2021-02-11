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    تدريبات مشتركة بين العسكريين الروس والأتراك في سوريا

    ١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٩]

    موسكو، 11 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    أجرى العسكريون الروس والأتراك تدريبات مشتركة في سوريا.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة تاس الروسية للانباء ان التدريبات جرت في سوريا وضمت عسكريين من المخطط أن يشاركون في دوريات مشتركة بمحافظة إدلب.

    وقام العسكريون الروس والأتراك بالتدرب على السير ضمن قافلة واحدة وصد هجمات وإجلاء الجرحى، وكذلك على التحركات في المناطق التي قد تكون فيها كمائن للمسلحين.

    واستخدم العسكريون نظاما خاصا للإشارات الضوئية أثناء الأعمال المشتركة.

    شاركت عن الجانب الروسي في التدريبات عربات "تيغر" المدرعة وعن الجانب التركي مدرعات من نوع "كيربي".

    AZERTAG.AZ :تدريبات مشتركة بين العسكريين الروس والأتراك في سوريا
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    تدريبات مشتركة بين العسكريين الروس والأتراك في سوريا