سفيرة النوايا الحسنة للايسيسكو مهربان علييفا تناشد الدول الاعضاء لسد الفجوة بين الجنسين في العلم

باكو، 11 فبراير، أذرتاج

إن نسبة التعلم (معرفة القراءة والكتابة) اليوم في اذربيجان حوالي 100 في المائة. تشكل النساء 54 في المائة من نسبة طلبة الماجستر في مؤسسات التعليم العالي و51 في المائة من نسبة دكاترة الفلسفة و46 في المائة من نسبة دكاترة العلوم و56 في المائة من نسبة الباحثين العلميين في بلدنا. كذلك تشكل النساء 59 في المائة من اجمالي نسبة عدد العاملين في اكاديمية العلوم الوطنية الاذربيجانية.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الارقام اعلنته النائب الاول للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في كلمة ألقتها في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، التي أدارها الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو.

قالت مهربان علييفا ان الفتيات يشكلن 35 في المائة من اجمالي الدارسين في اختصاصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في العالم. أما في اذربيجان فان هذا الرقم يشكل 40 في المائة اي أكثر من المؤشر المتوسط العالمي. قدمت عدد كبير من الأذربيجانيات اسهامات كبيرة في العلم وانهن مصدر إلهام حقيقي للفتيات والشابات المتخصصات في العلوم. لكن أهم مسألة اليوم هي مواصلة اعمال تحسين ظروف مناسبة لمستوى إشراك الفتيات والشابات وسد الفجوة بين الجنسين في مجال العلم.

ناشدت سيدة النوايا الحسنة للإيسيسكو مهربان علييفا كل الدول الاعضاء لزيادة استثمار هذه المجالات وإعداد سياسة ضرورية وخطط عمل مشتركة وقالت: علينا ان نعد آليات مالية ابتكارية لاكتساب النساء والفتيات مهارات تحتاج اليها سوق العمل في المستقبل. أذربيجان مستعدة للإسهام في هذا المجال."

يجب الذكر ان الجلسة الافتتاحية لاحتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم شهدت مشاركة رفيعة المستوى، سواء حضوريا بمقر المنظمة في الرباط، أو عبر تقنية الاتصال المرئي، لباقي المشاركين من مختلف قارات العالم.